Лизаразю о Роналду в запасе «МЮ»: «Так не может продолжаться, он должен подготовиться к ЧМ-2022»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Биксант Лизаразю ЧМ-2022 Футбол

Биксант Лизаразю высказался о том, что Криштиану Роналду не выходит в старте «МЮ».

«Так не может продолжаться весь сезон. Он в большом клубе, и близится чемпионат мира. Он должен подготовиться к ЧМ-2022», – сказал бывший защитник сборной Франции.

37-летний нападающий начинал в запасе 3 из 4 официальных матчей «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Сборная Португалии на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Турнир пройдет в ноябре-декабре.

Подробную статистику Криштиану Роналду можно посмотреть здесь.

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