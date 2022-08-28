Лизаразю о Роналду в запасе «МЮ»: «Так не может продолжаться, он должен подготовиться к ЧМ-2022»

Биксант Лизаразю высказался о том, что Криштиану Роналду не выходит в старте «МЮ».
«Так не может продолжаться весь сезон. Он в большом клубе, и близится чемпионат мира. Он должен подготовиться к ЧМ-2022», – сказал бывший защитник сборной Франции.
37-летний нападающий начинал в запасе 3 из 4 официальных матчей «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.
Сборная Португалии на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Турнир пройдет в ноябре-декабре.
Подробную статистику Криштиану Роналду можно посмотреть здесь.