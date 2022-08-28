Лизаразю о Роналду в запасе «МЮ»: «Так не может продолжаться, он должен подготовиться к ЧМ-2022»

высказался о том, что Криштиану Роналду не выходит в старте «МЮ».

«Так не может продолжаться весь сезон. Он в большом клубе, и близится чемпионат мира. Он должен подготовиться к », – сказал бывший защитник сборной Франции.

37-летний нападающий начинал в запасе 3 из 4 официальных матчей в текущем сезоне.

на ЧМ-2022 сыграет в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Турнир пройдет в ноябре-декабре.

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