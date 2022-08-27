Роналду вышел на 68-й минуте игры с «Саутгемптоном» и ни разу не пробил, точность пасов – 50%

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Саутгемптон Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в 4-й раз подряд не смог забить.

37-летний португалец вышел на 68-й минуте игры 4-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0). За отведенное время он не нанес ни одного удара, отдал 5 точных передач (всего – 10), выиграл все три верховых дуэли, а также один раз потерял мяч в результате единоборства.

Роналду выходил на замену в трех из четырех матчей «МЮ» в этом сезоне. Пока у него нет результативных действий.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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