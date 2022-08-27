высказался об ошибке в матче с .

Полузащитник «Спартака» рассказывал, что помешал игроку «Динамо» Даниилу Фомину реализовать пенальти в финале Кубка России. В матче между этими командами в Мир РПЛ Умяров допустил результативную ошибку, отдав неточную передачу. Это привело к победе бело-голубых.

– Как вы относитесь к разговорам про обернувшуюся голом ошибку Умярова – мол, это все карма за финал Кубка? Верите ли в такие приметы?

– Верю. Потому что убедился – футбол нетерпим к тем, кто преступает его законы, один из которых гласит – побеждай только игрой. Всего остального он не приемлет.

К сожалению, у нас расцвел целый букет таких «хитростей». Игроки стали картинно падать, симулируя травмы и провоцируя судью на удаление обидчика, открыто тянут время, ловят момент, чтобы наступить сопернику на ногу либо ткнуть локтем в лицо. А потом рассказывают, что победа, добытая любой ценой, – тоже победа.

Мне кажется, эта новая гадкая философия пришла к нам вместе с легионерами. И, к сожалению, прижилась, – сказал бывший главный тренер .