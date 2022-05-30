Умяров – Фомину перед пенальти: «17 забил, 18-й промажешь. Сейчас точно промахнешься!»

рассказал, как пытался помешать забить пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России.

обыграл и стал победителем турнира. При счете 1:2 хавбек бело-голубых Фомин не реализовал 11-метровый в добавленное время.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать. Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Максименко их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше – вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может, он вообще не слышал ничего. Ну, а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», – написал Умяров в своем телеграм-канале.