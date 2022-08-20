Абаскаль о 0:1 с «Динамо»: «Можно было бы сказать, что у «Спартака» что-то не получилось, не бей мы по воротам. Просто надо прибавлять в точности»

Главный тренер «Спартака» дал характеристику матчу 6-го тура Мир с (0:1).

– Не жалеете, что открыто говорите о стиле? «Динамо» же все знало и умышленно сразу закрылось.

– Не жалею, матчи и так все видят. В такой игре, когда соперник закрыт, много угловых, вот их мы не реализовали, да. Плюс «Динамо» заблокировало почти все удары.

Понимаете, если бы мы не били по воротам, то да, можно было бы сказать, что что-то не получилось. Но такого не было. Просто нам надо прибавлять в точности и в реализации моментов.

Если соперник обороняется перед воротами, то это их решение. Мы должны быть лучше даже в такой ситуации. Уверен, что и будем лучше – с той работой, которую делаем.

– После ошибки Умярова команда играла с оглядкой на свои ворота и была не так агрессивна, как в матче с «Сочи». Согласны?

– Не стоит сравнивать эти два матча. Я бы отметил, как команда отреагировала на ошибку, как хотела поддержать. Говорили: «Давай-давай, Наиль». Это очень важный момент.

В футболе всегда бывают ключевые моменты. Гол, красная карточка – любое такое событие подразумевает реакцию. Сегодня «Динамо», забив гол, стало обороняться еще ниже.

Тем не менее мы по ходу игры много создавали. Много подавали, много забирали подборов. И Литвинов, и Джикия часто играли на опережение, выигрывали единоборства, тем самым помогали атаке. В общем, повторюсь, команда билась и старалась.

– В конце со схемой 4-4-2 не получилось штурма. Почему?

– Схемой 4-4-2 мы хотели изменить игру, больше создавать напряжения на флангах, а два центральных нападающих должны были отвлекать центральных защитников, добавить им больше проблем.

Литвинова хотели подвинул поближе к зоне подбора, чтобы у него была возможность бить.

– Почему Чернов в конце оказался впереди?

– Когда ты проигрываешь, ты пробуешь что-то, чтобы еще сильнее отвлечь защитников. У Чернова есть чувство подбора, поэтому он подключался.

– Почему последнюю четверть провел менее активно?

– По такой игре вполне нормально, что агрессия спадает. Все наши удары блокировались, плюс «Динамо» тянуло время, важные минуты уходили. И сказывалась усталость, отсутствие свежести.

– Литвинов для вас центральный защитник или опорник?

– Руслан может играть в защите, а по ходу матча подниматься в полузащиту. В защите он нам дает одно, в полузащите – другое. Сзади он хорош при выходе из обороны, еще хорош в единоборствах.

А в полузащите у него хороший вертикальный пас, он может обострять. Еще Руслан хорош в районе 16 метров, линии штрафной, у него отличный удар.

Так что мы используем все его сильные стороны, – передает корреспондент Sports.ru Глеб Чернявский слова .