«Динамо» добавило бумеранг на видео с ошибкой Умярова: «Жизнь – лучший драматург»

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«Динамо» отреагировало на ошибку Наиля Умярова в матче 6-го тура Мир РПЛ.

Неудачный пас полузащитника «Спартака» позволил «Динамо» одержать победу со счетом 1:0. Пресс-служба «Динамо» выложила видео момента и вставила бумеранг, который ударяется о мяч перед отскоком к Константину Тюкавину.

«Жизнь – лучший драматург», – таким текстом подписали видео, которое сопровождает песня Клавы Коки «Бумеранг».

Это отсылка к моменту в финале БЕТСИТИ Кубка России, в котором победу одержал «Спартак» (2:1), Умяров в концовке мешал разговорами Даниилу Фомину перед исполнением пенальти. В результате полузащитник «Динамо» не реализовал 11-метровый. 

Умяров привез гол – и «Динамо» вспомнило скандал в финале Кубка, даже назвали его блогером!  

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