Лещук об ошибке Умярова: «С кармой не хотел бы это ассоциировать. Вывод – надо меньше разговаривать и больше играть»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о результативной ошибке Наиля Умярова.
Неудачный пас полузащитника «Спартака» позволил бело-голубым одержать победу в матче 6-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0.
– Заслуженно победили: больше хотели, больше старались.
– Обсуждали в раздевалке ошибку Умярова, которая стала голевым пасом?
– Думаю, все обсуждают победителей, а не проигравших.
– Его ошибка – это карма? Учитывая ситуацию в Кубке России, когда он мешал Фомину бить пенальти.
– Не хотел бы это как‑то ассоциировать с кармой. Вывод, по крайней мере, для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого, – сказал Лещук.
«Динамо» злится на Умярова из-за давления на Фомина. Лещук не пожал Наилю руку при встрече