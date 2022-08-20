Лещук об ошибке Умярова: «С кармой не хотел бы это ассоциировать. Вывод – надо меньше разговаривать и больше играть»

Вратарь «Динамо» высказался о результативной ошибке .

Неудачный пас полузащитника позволил бело-голубым одержать победу в матче 6-го тура Мир со счетом 1:0.

– Заслуженно победили: больше хотели, больше старались.

– Обсуждали в раздевалке ошибку Умярова, которая стала голевым пасом?

– Думаю, все обсуждают победителей, а не проигравших.

– Его ошибка – это карма? Учитывая ситуацию в Кубке России, когда он мешал Фомину бить пенальти.

– Не хотел бы это как‑то ассоциировать с кармой. Вывод, по крайней мере, для меня: надо меньше разговаривать и больше играть. Никого не осуждаю, это дело каждого, – сказал Лещук.

«Динамо» злится на Умярова из-за давления на Фомина. Лещук не пожал Наилю руку при встрече