Уткин об ошибке Умярова и карме: «У высших сил есть дела поважнее матча «Динамо» и «Спартака»

Журналист Василий Уткин высказался об ошибке в матче с «Динамо».

Полузащитник «Спартака» отдал неточную передачу на своей половине поля, после чего форвард бело-голубых Константин Тюкавин забил единственный гол в этом матче.

«Все сразу вспоминают, как Умяров вывел из себя лучшего пенальтиста чемпионата Фомина, а сейчас Умяров допустил результативную ошибку.

Кармический бумеранг или кармическая кожура? Я не согласен. Умяров допускает такую ошибку не впервые. В Суперкубке таких ошибок было две. Не то чтобы я не верил в карму или высшие силы, но я совершенно убежден – у высших сил есть дела поважнее, чем матч и .

Что касается «Динамо», то я не думаю, что ЦСКА и «Зенит» будут так играть со «Спартаком». И даже воронежский «Факел» – я думаю, в Воронеже «Спартаку» будет легко, потому что соперник будет атаковать. А «Динамо» – рациональная, холодная команда», – сказал Уткин.

Умяров привез гол – и «Динамо» вспомнило скандал в финале Кубка, даже назвали его блогером!