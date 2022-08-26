«Ювентус» арендовал Милика с правом выкупа. «Марсель» может получить до 10,6 млн евро

приобрел форварда .

28-летний поляк арендован у на сезон-2022/23.

За аренду клуб из Турина заплатит 800 тысяч евро, дополнительные расходы составят 100 тысяч. Арендная плата может вырасти еще на 800 тысяч при достижении конкретных спортивных целей.

У «Ювентуса» есть право выкупа Милика за 7 миллионов евро. Если пункт будет активирован, эта сумма будет выплачена «Марселю» в течение трех лет.

В соглашении также прописаны бонусы на 2 миллиона евро. Они активируются при достижении конкретных спортивных целей в течение срока действия контракта «Юве» с игроком.

В минувшем сезоне Аркадиуш забил 7 голов в 23 матчах Лиги 1, в этом сезоне еще не забивал. Подробную статистику экс-игрока «Наполи» смотрите здесь.

Фото: juventus.com