Недвед подтвердил отказ «Ювентуса» от Депая: «Мы выбрали Милика и верим в него»

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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что Мемфиса Депая в команде не будет.

«Депай входил в список наших интересов, но мы выбрали Милика. Мы верим, что у него есть подходящие нам качества, и ожидаем от него голов.

Мы верим в него и в то, что с ним у нас все будет хорошо», – заявил Недвед.

Ранее сообщалось, что форвард Аркадиуш Милик переходит из «Марселя» в «Ювентус» на правах аренды.

Депай просит 10 млн евро в год – слишком много для «Ювентуса». Туринцы предпримут последнюю попытку договориться, но шансов мало

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