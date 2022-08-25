Недвед подтвердил отказ «Ювентуса» от Депая: «Мы выбрали Милика и верим в него»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед сообщил, что Мемфиса Депая в команде не будет.
«Депай входил в список наших интересов, но мы выбрали Милика. Мы верим, что у него есть подходящие нам качества, и ожидаем от него голов.
Мы верим в него и в то, что с ним у нас все будет хорошо», – заявил Недвед.
Ранее сообщалось, что форвард Аркадиуш Милик переходит из «Марселя» в «Ювентус» на правах аренды.
Депай просит 10 млн евро в год – слишком много для «Ювентуса». Туринцы предпримут последнюю попытку договориться, но шансов мало