«Ювентус» выбрал Милика, а не Депая. Туринцы арендуют форварда «Марселя» за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн

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Ранее сообщалось, что туринский клуб договорился с об аренде нападающего за 2 миллиона евро с правом выкупа, но еще выбирает между ним и форвардом «Барселоны» .

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководство «Юве» сделало выбор в пользу Милика. Теперь итальянскому клуб нужно согласовать условия контракта с агентами игрока.

Сумма выкупа нападающего при полноценном трансфере составит 8 миллионов евро.

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года. В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста.

Подробную статистику 28-летнего форварда можно найти здесь.