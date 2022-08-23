«Ювентус» выбрал Милика, а не Депая. Туринцы арендуют форварда «Марселя» за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн

Теги Марсель Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Аркадиуш Милик Футбол

«Ювентус» подпишет Аркадиуша Милика

Ранее сообщалось, что туринский клуб договорился с «Марселем» об аренде нападающего за 2 миллиона евро с правом выкупа, но еще выбирает между ним и форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.

По информации Джанлуки Ди Марцио, руководство «Юве» сделало выбор в пользу Милика. Теперь итальянскому клуб нужно согласовать условия контракта с агентами игрока. 

Сумма выкупа нападающего при полноценном трансфере составит 8 миллионов евро. 

Милик перешел в «Марсель» в январе 2021 года. В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста. 

Подробную статистику 28-летнего форварда можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные