Милик прилетел в Турин. «Ювентус» арендует форварда «Марселя» за 1 млн евро с правом выкупа за 7 млн

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Аркадиуш Милик близок к переходу из «Марселя» в «Ювентус»

Туринский клуб согласовал условия перехода форварда с французской стороной и агентами игрока. «Юве» возьмет нападающего в аренду за 1 миллион евро с правом выкупа за 7 миллионов, сообщает Джанлука Ди Марцио. 

Футболист уже прибыл в Турин. «Бьянконери» выложили видео, на котором Милик выходит из аэропорта. 

Нападающий перешел в «Марсель» в январе 2021 года. В 55 матчах за французскую команду он забил 30 голов и сделал 3 ассиста. 

Подробную статистику 28-летнего форварда можно найти здесь.

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