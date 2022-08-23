«Ювентус» согласовал аренду Милика за 2 млн евро, но еще выбирает между ним и Депаем

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«Ювентус» не определился, какого нападающего подпишет в это межсезонье.

В сферу интересов туринского клуба в числе прочих входит форвард «Марселя» Аркадиуш Милик.

Руководство «бьянконери» согласовало аренду 28-летнего поляка за 2 млн евро с правом выкупа за 8 млн.

Однако окончательное решение еще не принято, так как «Юве» сохраняет интерес к Мемфису Депаю.

Сообщалось, что нидерландец планирует расторгнуть контракт с «Барселоной» и перейти в «Ювентус» на правах свободного агента. Однако пока стороны не могут договориться о зарплате игрока.

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