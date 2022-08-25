Глава судей РФС: «Зарема создает контент, он негативен, это становится интереснее букмекерам, клубы зарабатывают больше. Ее критика – это плюс»

Глава департамента судейства оценил критику Заремы Салиховой.

– Как относились к критике госпожи Салиховой?

– Нормально. Это часть медиа. Она создает контент, он негативен, это становится интереснее букмекерам, клубы зарабатывают больше, я могу у клубов попросить больше денег на некие инициативы, на судей.

Она яркий человек, привела в футбол дополнительную дискуссию, это хорошо. Если ее не будет, станет меньше спикеров.

Людей в футболе, с которыми можно интересно пообщаться, не так много. Журналистов, которые могут задать хороший вопрос, тоже не так много. Если она нас критикует, это плюс.

– Вас критиковали за то, что первым клубом, куда пошло судейское руководство для пояснений футболистам, был «Спартак» – почему такая честь?

– Это интересная тема. Нас критикуют, но не всем клубам, игрокам это интересно. Мы приходим – нас спрашивают, сколько времени надо – уложитесь в 30 минут? Это огромный миф – что этот контент всем интересен.

У нас были готовы все лекции, первым вышел, попросил встречу – мы это сделали, затем пошли в другие клубы в соответствии с планом, – сказал .

«Мы никогда не покупали игры, боролись за справедливость, вскрывали гнойники российского футбола». Прощальная колонка Заремы Салиховой