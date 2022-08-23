Зарема о «Спартаке»: «Запомню не предательства, обманы и ненависть, а то, как Тедеско вырывал серебро. В «Газпром-лиге» эти медали можно приравнять к золотым»

рассказала о том, чем ей запомнилось время, проведенное в «Спартаке».

«Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично», а благодаря дизайнерам клуба это была лучшая презентация проекта в истории Университета. В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей.

В отношении меня, моей семьи, моей команды, моих тренеров и наших игроков было многое: предательства, лицемерие, сливы, обманы, ненависть общественности и так называемых экспертов и блогеров. Но я запомню не это. Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро впервые за девять лет: эти медали в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золотым.

Запомню прекрасную Лигу Европы, когда ребята бились на поле за ромб и за свое собственное имя. Только команда знает, как у них это получилось. Моя самая большая боль: мне не удалось весной 2021-го сделать так, чтобы увидеть тандем и Луки Каттани. Уверена, с ними мы бы обязательно загнали орла «Бенфики» в клетку и прошли квалификацию Лиги чемпионов.

Спасибо Паоло Ваноли, который отказался поехать в «Тоттенхэм» вместе с Антонио Конте, чтобы подарить победу в Кубке России, которой не было у нас 19 лет. И я запомню прогресс игроков на пути от Академии им. Федора Черенкова или неизвестных клубов из Швеции до важнейших побед в их карьерах. Не судите строго игроков, разорвавших контракты с клубом, цените еще больше тех, кто остался.

Запомню счастливые глаза сотен детей и их родителей, которым помог фонд «Спартак – детям». Кстати, за эти два года ни один журналист не поинтересовался нашими благотворительными проектами. Спасибо игрокам, которые с радостью помогали исполнить детские мечты. Вы – настоящие герои.

Запомню работу 24/7 с теми, кто верил в мои идеи и также мечтал запускать первыми в России коммерческие проекты, а потом также расстраивался, когда к столетию клуба мы оказались ни с чем, наши спонсоры и партнеры вынужденно уходили, как песок сквозь пальцы.

«Спартак» – это один раз и навсегда. Это люди, это дом, религия, это культурный код и место, которое не прощает трусость, слабость или безволие.

В «Спартаке» можно успешно работать, только если знаешь, зачем ты сюда пришел, если видишь цель и возможности. К сожалению, я не вижу возможностей, не вижу ресурсов что-то изменить. Столько раз мы посылали письма с предложениями мероприятий по поддержке футбола в России, подсвечивали острые проблемы, которые надо оперативно решить. Все тщетно», – поделилась мыслями супруга экс-владельца .