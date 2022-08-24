Дмитрий Губерниев: «Я огромный фанат Заремы, уже начинаю скучать. Она понимает в футболе, могла бы быть прекрасным и гендиректором, и спортдиректором»

признался, что начал скучать по .

Комментатор отреагировал на высказывание супруги экс-владельца Леонида Федуна, пожелавшей новым менеджерам красно-белых сохранить то, что было сделано ей для клуба за последние два года.

– Здесь Зарема абсолютно права. Я уже начинаю скучать, Зарема великолепна. Я очень надеюсь, что новые оперативные управляющие команды так или иначе ее привлекут. Зарема могла быть прекрасным и генеральным директором, и спортивным директором. Это женщина, которая понимает в футболе, разбирается. Я огромный фанат Заремы. Грусть-тоска меня съедает.

– Действительно ли Зарема нужна была «Спартаку»?

– Зарема – жена Федуна, она нужна Федуну. Лично мне с Заремой было проще, чем без нее, – сказал Губерниев.