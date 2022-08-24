Трушечкин о словах Заремы «российский футбол обречен»: «Это как написать на палубу тонущего «Титаника» послание с борта первой же покинувшей его шлюпки»

Роман Трушечкин отреагировал на слова Заремы Салиховой, что «футбол в России обречен быть изгоем».

«Этот прогноз можно оценивать этически и по существу. С точки зрения этики странно выглядят слова: «Спартак» – это один раз и навсегда. Это люди, это дом, религия, это культурный код и место, которое не прощает трусость, слабость и безволие».

И они сказаны попавшему в трудное положение клубу на прощание. В момент, когда нельзя проявлять трусость, слабость и безволие, «люди, дом, религия и культурный код» вдруг получают письмо уже как бы с того берега.

Это как написать на палубу тонущего «Титаника» послание с борта первой же покинувшей его шлюпки и ждать, что обреченные люди прослезятся от умиления и благодарности. Особенно за образность. Ведь раньше никто не решался заявить, что «Спартак» – это пицца.

По сути же здесь сказано о том, что владетельное семейство претендует на установку стандарта поведения для остальных. Нам как бы говорят: «Мы уходим первыми, потому что лучше всех видим поляну. Уходим и ждем, что и прочий частный капитал уйдет из обреченного российского футбола». Если бы известная мебельная компания покидала Россию с заявлением о том, что здесь скоро не останется никого, умеющего делать табуретки, над этим можно было бы просто с легкой горечью посмеяться. Горечь – оттого, что и «Спартак», и мебельная компания – лидеры своих отраслей, и их слова для многих весомы. И прежде чем будет доказана ложность такого черного пророчества, оно может принести немалый вред. Масса примеров тому, как из России за последние полгода одними лишь словами «лидеров общественного мнения» вынесло носителей разных компетенций, которые стране еще пригодились бы.

Сотни старательно подобранных слов встают перед нами деревьями, а нам важно увидеть за ними лес. Правда в том, что автор прощальной записки честно проговаривает причины, по которым и «Спартак», и, возможно, весь наш футбол больше не могут существовать в прежней модели. То есть если у вас был простой вопрос: «а почему они сейчас уходят из «Спартака»?», то ответ получен: денег от «основных бизнесов» стало меньше, международные транзакции – проблема, и собственник клуба больше не способен поддерживать его жизнеспособность. Футбольный клуб как разновидность предмета роскоши, финансируемого за счет ренты, становится невозможен. Пока только в России.

Но означает ли смерть привычной модели клубного футбола – смерть клубного футбола в принципе?

Нам неизвестно навсегда ли та система жизни, которая сложилась в мировом футболе. И сильно ли наш внутренний, «отмирающий» футбол отличается от тамошнего. Ведь если он здесь отмирает, будучи таким же, как там и частью общего, то и там, возможно отомрет?» – написал комментатор «Матч ТВ».

«Мы никогда не покупали игры, боролись за справедливость, вскрывали гнойники российского футбола». Прощальная колонка Заремы Салиховой