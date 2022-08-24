Тарасов назвал Кикнадзе худшим руководителем «Локо»: «Конфликт был только с ним. Он подал в суд, но я его выиграл»

назвал худшего руководителя «Локомотива».

– Ты веришь в немецкий курс, который сейчас есть в «Локомотиве»?

– Нет, не верю. Футбол – это результат. Нет результата – меняют тренера, меняют руководство. Результат и мнение болельщиков – это самое главное. Спорт – это титулы, медали, для меня лично. Если этого нет, значит, что-то не так в системе.

– Как ты считаешь, кто был худшим руководителем в «Локомотиве»?

– У меня за все время в команде не было конфликтов, кроме последнего руководства. Это был Кикнадзе. Его и выделю. Когда я расторг контракт, он зачем-то решил подать на меня в суд. Он меня не обидел этим, мне было дико смешно. Итог истории? Я выиграл суд, мне вернули деньги, – сказал бывший хавбек .