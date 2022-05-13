Тарасов о доходах: «Пик в «Локо» – 1,5-2,2 млн евро в год. 20 млн за карьеру? Меньше, конечно»

рассказал о своих доходах.

– Насколько я понимаю, ты зарабатывал в свое время до 5 млн евро в за сезон?

– Это неправда. «Локомотив», пик – это года два. Не буду говорить точно, потому что много писали, делали анализ. Будем говорить – от 1,5 до 2,2 млн.

– Общие твои доходы за футбольную карьеру оцениваются в 20 млн евро примерно.

– Нет. Это нереально.

– Меньше?

– Да, конечно.

– Ну, 10 млн или сколько?

– Я даже никогда не подсчитывал, честно скажу. Лучший контракт – это «Локомотив». Но я в 18 лет уехал играть в Томск, там я сразу получал миллионы, что ли? Нет. Я там получал 3-5 тысяч долларов, шел постепенный рост.

– На сегодня, как я понимаю, у тебя есть пятикомнатная квартира в Москве? Это та, что вы купили?

– Это одна квартира. Есть квартира, которую я купил сестре, еще две остались в наследство.

– Два земельных участка.

– Нет.

– Земельного участка на Новой Риге за 160 млн нет?

– Нет, конечно. Может, с Кокориным меня перепутали?

– Три иномарки.

– Были, сейчас нет.

– Твой особняк, расходы на него – коммунальные платежи, уборка и так далее – это тысяч 200-250 [месяц]?

– Нет, конечно, меньше, около 50 тысяч.

– Но персонал, прислуга...

– Да, вместе – тысяч 150, пусть 200.

– Няня – это тысяч 100?

– Да.

– Алименты дочери ты сказал – 50 тысяч. Сейчас чувствуешь нехватку денег? На что-то профукал – и на всю жизнь урок.

– Да, я так думаю, если бы вернуть назад, я бы по-другому распоряжался. Но жалости и неспокойствия нет, – сказал экс-полузащитник в интервью Ксении Собчак.

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