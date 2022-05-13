Кадыров не выплатил штраф Тарасова за майку с Путиным в Турции, хотя обещал

рассказал, что Рамзан Кадыров не выплатил его штраф за майку с .

– И с той поры [после истории с майкой] у тебя в инстаграме периодически посты политического содержания.

– Да, но я уже знаю следующий вопрос – платят-не платят. У нас были знаешь какие договоренности? Я предложил такую идею. Я понимал, что футбол не вечен, у меня [есть] два пути – тренер или куда-то туда. И я говорю: «А как в дальнейшем?» – «Да, возможно, все, есть».

– Дим, все-таки ты дурачок. Рассказываю тебе: там всегда всех кидают. Поэтому «давайте – давайте», а кто-то себе запишет условные 500 тысяч рублей, которые ты мог получить за пост. Может, не шибко, но все-таки какие-то деньги. А какой-то чиновник мелкий, зам зама зама, положит себе в карман и отчитается, что Тарасова мы тоже...

– Я в этом вообще не силен.

– Смотри, я очень уважаю позицию, когда какие-то звезды говорят: «Я вообще не про политику, я в этом не разбираюсь». Я тогда на эту тему вообще их не мучаю, потому что понимаю, что люди действительно другим занимаются. Но ты же часто делаешь какие-то такие заявления, у тебя есть позиция. И при этом говоришь, что не разбираешься в этом.

– Не, не разбираюсь в финансовой истории, в том, что ты сказала. Я знаю, что это и оплачиваемая история, это ни для кого не секрет. Есть какие-то темы, которые близки мне, или я хочу. Меня никто не заставляет это делать, а мне это интересно. Знаешь, мне льстило то, что ко мне обращаются, хотят, чтобы я это осветил – парк открылся, какое-то еще событие. Я посмотрел – да, жена помогла что-то там накидать, чтобы нормально смотрелось.

– Понятно. Тебе еще и штраф после всего выписали. Хочется понять, выплатил за тебя штраф? Он обещал это публично.

– Нет. Он поддержал один из первых, спустя 2-3 дня. Ему большое спасибо.

– Но денег не выплатил?

– Там такая ситуация, что он сказал, что выплатит все, переходи в «Терек». У меня был контракт с «Локомотивом», и я не мог. Он сказал: «Переходи, такие люди нам нужны».

– Он лично позвонил?

– Нет, он выложил в инстаграме это. И в директе переписывались, – сказал экс-полузащитник в интервью Ксении Собчак.