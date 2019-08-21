Врач «Локо» о суде с Тарасовым из-за операции: «Человек врал ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно»

Врач Никита Карлицкий вспомнил о конфликте хавбека с железнодорожниками из-за оплаты медицинских услуг.

В июне 2019 года игрок перенес операцию в Риме из-за травмы. Позже у него возник конфликт с руководством «Локо» по поводу того, кто должен оплачивать медицинские услуги. РФС обязал московский клуб компенсировать Тарасову затраты на операцию.

«Тарасову сразу сказали – будем лечить консервативно. Это было прям перед отпуском. После такой травмы две недели нужен только холод и покой. Дима вместо покоя начал что-то искать.

Он пошел к специалисту в Москве, который сделал УЗИ и должен был просто сказать: «У вас вот это и это». А он начал рассказывать, что травма серьезная, и надо оперировать.

Я объяснял Диме, что ему нужно. Он сначала согласился, потом послушал специалиста УЗИ, который даже не имеет права советовать лечение.

Дима сказал, что хочет полететь в Villa Stuart на консервативную реабилитацию. Звонит оттуда и говорит: «Мне и здесь сказали, что надо оперировать».

Тогда я ответил ему, что я против. Дима продолжил говорить, что у него вот-вот закончится контракт, и решение принимать ему. Мы несколько дней разговаривали по телефону. Причем по 40-50 минут. Я объяснял, что есть статистика.

Более того, сказал ему, что договорюсь с Василием Санычем [Кикнадзе]: «Ты полетишь с нами на сборы в Австрию. Гарантирую, что ты сможешь приезжать на базу каждый день и проходить реабилитацию, пока не вернешься в общую группу. Даже учитывая завершившийся контракт. Бесплатно, просто за счет хорошего отношения». Мы медштабом даже проговорили, все были готовы специально оставаться после работы.

Согласился ли Тарасов? Нет. «Я взрослый мужик и принимаю решение, что буду оперироваться. Беру ответственность на себя. Мне от клуба ничего не надо, сам все оплачу». Я еще раз сказал, что категорически против, но он: «Это моя жизнь, я так решил».

Я ему в переписке написал: «Хорошо». В том плане, что раз так решил, то что поделать – раз ты несешь всю ответственность и расходы, то хорошо.

А на суде уже пошло, что ему никто ни разу не объяснил, что его все бросили, он сам себя спасал, а разговора про реабилитацию будто и не было. Хотя я два дня ему это предлагал, и клуб оплачивал бы и перелеты, и проживание.

Мы были готовы помогать, а на суде звучит вот такое. Самое смешное, что человек сидит и врет ради каких-то 10 тысяч евро. Неприятно», – заявил Карлицкий.