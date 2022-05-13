Тарасов о майке с Путиным в Турции: «Я хотел выразить респект России. Понимал, что могут убить, но я за свой народ, это патриотизм»

вспомнил, как показал майку с Владимиром Путиным в Турции.

– Подозревали, что это спланированная пиарщиками акция. На тот момент я, наверное, не знал слова «пиарщик».

– Подозревали Бузову.

– Да, говорили, что это Олина идея.

– Это так?

– Нет, это чисто моя идея. Для меня это был момент на грани войны. Эти турецкие болельщики стали мне писать смайлики летчика и пистолетики, «добро пожаловать в ад». Меня это просто задело. Я так проникся, нифига себе, чего это нас так унижать. Вот я и пришел к такой идее.

Этой майкой я хотел просто выразить респект России. Я понимал, что меня могут просто убить. Страшно было.

– А давай представим, если бы эти болельщики выбежали и побили вас всех?

– Я думал, снимать или нет. Думаю: ладно, будь что будет. Когда я увидел, что меня сфотографировали, то ушел. Я не думаю, что накосячил. Просто хотел выразить респект. Я за свой народ, это патриотизм, – сказал экс-игрок .

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