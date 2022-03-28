Тарасов поддержал Путина: «Я патриот, а не предатель родины. Свое мнение я давно уже высказал»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Политика Футбол

Дмитрий Тарасов поддержал Владимира Путина, говоря о ситуации на Украине.

«Друзья, свое мнение я давно уже высказал. Кто забыл – напоминаю», – сказал Тарасов и выложил фото в майке с изображением Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент», которую он продемонстрировал в 2016 году после матча между «Локомотивом» и «Фенербахче» (0:2). 

«По поводу нынешней ситуации… Ребят, на предыдущей фотке все видно. Я патриот, люблю свою родину. Я не предатель ни в дружбе, ни предатель своей родины (так в оригинале – прим.). Больше комментировать тут нечего», – заявил бывший игрок сборной России.

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