поддержал Владимира Путина, говоря о ситуации на Украине.

«Друзья, свое мнение я давно уже высказал. Кто забыл – напоминаю», – сказал Тарасов и выложил фото в майке с изображением и надписью «Самый вежливый президент», которую он продемонстрировал в 2016 году после матча между и «Фенербахче» (0:2).

«По поводу нынешней ситуации… Ребят, на предыдущей фотке все видно. Я патриот, люблю свою родину. Я не предатель ни в дружбе, ни предатель своей родины (так в оригинале – прим.). Больше комментировать тут нечего», – заявил бывший игрок сборной России.