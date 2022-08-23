«Китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба. «Лукойл» примет предложение, если оно поступит». Юрист Добровинский о «Спартаке»

Китайский банк может приобрести один из клубов РПЛ.

Об этом сообщил юрист Александр Добровинский.

«Сейчас появилось очень много китайских товаров, а рекламы нет. Некий китайский банк заинтересован в приобретении футбольного клуба, чтобы через него «давить» рекламу.

Ходили слухи еще на прошлой неделе, что это один из серьезных московских клубов. Может быть, это будет «Спартак».

Если крупный или средний китайский банк сделает такое предложение «Лукойлу», то компания согласится», – сказал Добровинский.

В начале этой недели «Лукойл» купил «Спартак» и «Открытие Банк Арену». Леонид Федун покинул должность президента клуба.

Как Федун покупал «Спартак»: сначала скидывался на трансферы с Червиченко, а потом предложил 70 млн и опередил Авена