«Пора и Зареме уйти, а то устроили цирк. «Спартаку» перезагрузка пойдет на пользу». Смородская об уходе Федуна

Ольга Смородская высказалась о переменах в «Спартаке».
Сегодня «Лукойл» приобрел московский клуб и стадион «Открытие Банк Арена», а Леонид Федун покинул пост президента красно-белых.
«Леонид Арнольдович очень долго занимался «Спартаком». Были взлеты и падения. Футбол он безусловно любил. Но стабильности у него не получилось.
Сейчас в «Спартаке» будет перезагрузка, которая пойдет на пользу клубу. Дальше будет лучше.
Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк!
Без сомнений, стадион – это светлое пятно. Стадион отличный! За много лет нужно было что-то сделать», – сказала бывший президент «Локомотива».