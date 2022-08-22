«Пора и Зареме уйти, а то устроили цирк. «Спартаку» перезагрузка пойдет на пользу». Смородская об уходе Федуна

высказалась о переменах в .

Сегодня «Лукойл» приобрел московский клуб и стадион , а покинул пост президента красно-белых.

«Леонид Арнольдович очень долго занимался «Спартаком». Были взлеты и падения. Футбол он безусловно любил. Но стабильности у него не получилось.

Сейчас в «Спартаке» будет перезагрузка, которая пойдет на пользу клубу. Дальше будет лучше.

Пора и Зареме уйти, и Леониду Арнольдовичу. Клуб тогда будет нормально развиваться. А то устроили какой-то цирк!

Без сомнений, стадион – это светлое пятно. Стадион отличный! За много лет нужно было что-то сделать», – сказала бывший президент «Локомотива».