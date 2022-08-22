Александр Медведев: «Всегда ждем Федуна с его спутницей на «Газпром Арене». Леонид Арнольдович много сделал для российского футбола»

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Александр Медведев заявил, что всегда ждет Леонида Федуна на матчах «Зенита».

Федун продал «Лукойлу» «Спартак» и покинул должность президента клуба.

«Когда такие знаковые фигуры покидают свое место, на котором проработали целых 18 лет, всегда нелегко свыкнуться с этим. Печальная новость.

Это была целая эпоха: менялись поколения, сменилось несколько составов футболистов. Мне неизвестно, почему было принято такое решение.

Пускай «Спартак» сам разбирается с этим. Это «лукойловско»-спартаковская кухня. Леонид Арнольдович сделал очень много, как для «Спартака», так и для всего российского футбола в целом! Его будет нам не хватать.

Надеюсь, что он не перестанет интересоваться футболом и ходить на матчи.

Мы всегда ждем Леонида Арнольдовича вместе с его спутницей на любом матче у нас на «Газпром Арене», – сказал генеральный директор питерского клуба.

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