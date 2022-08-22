Станислав Черчесов: «Спартаку» повезло, что при Федуне клуб не знал финансовых проблем. Красавец-стадион, академия – это актив на годы»

прокомментировал уход из «Спартака».

«Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия – это актив на годы для будущего поколения красно-белых.

Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.

Со своей стороны могу подчеркнуть, что мы всегда были и, надеюсь, будем открытыми в общении независимо от того, какую позицию занимаем в том или ином вопросе. А поддержка Леонида Арнольдовича мне как тренеру национальной сборной России и вовсе стоит дорогого.

Пожелаю Федуну и его семье удачи. Нет никаких сомнений в том, что он всегда будет оставаться верным поклонником , – сказал главный тренер .

«Спартак» Федуна в цифрах: сколько потратил, сколько тренеров сменил и что вообще выиграл?

Cбитый летчик Карпин, «Вы кого притащили?», «Дзюба удавит родных за копейку». Незабываемые цитаты Федуна в «Спартаке»