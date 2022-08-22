Маркус Рэшфорд: «Я всегда хотел оставаться в «МЮ» как можно дольше и бороться за трофеи. Я должен выкладываться на 100% ради себя, семьи, друзей и болельщиков»

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Маркус Рэшфорд заявил, что остается полностью преданным «Манчестер Юнайтед»

«На 100 процентов. Это не подлежит обсуждению. Единственное, что остается неизменным, – это самоотдача и приверженность тренировкам и матчам.

Я чувствую, что в любой ситуации я должен выкладываться на 100 процентов ради себя, семьи, друзей и болельщиков.

Что касается меня, я всегда хотел оставаться в «Манчестер Юнайтед» как можно дольше и бороться за трофеи с клубом. Надеюсь, мы сможем вернуться к этому занятию, и это то, к чему я определенно стремлюсь», – сказал нападающий в интервью Sky Sports. 

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