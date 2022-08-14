Роналду – лучший игрок старта «МЮ» в игре «Брентфордом» по версии MEN, его оценка – 3 из 10. У Шоу, Лисандро и Фреда – по 0 баллов, у Де Хеа – 1

Криштиану Роналду стал лучшим игроком старта «Ман Юнайтед» в матче 2-го тура против «Брентфорда» (0:4).

Так считает Manchester Evening News, оценившая действия игроков «МЮ» в этой игре.

Защитников Люка Шоу и Лисандро Мартинеса, а также хавбека Фреда MEN оценила в ноль баллов из десяти возможных. Все эти игроки были заменены в перерыве.

Вратарь Давид Де Хеа, защитник Харри Магуайр, полузащитники Кристиан Эриксен и Бруну Фернандеш, вингер , нападающий получили по одному баллу. Действия защитника Диогу Далота редакция MEN оценила в два балла.

Лучшим игроком из числа вышедших на поле с первых минут стал . Его игру оценили в три балла.

Более высокие оценки у футболистов, появившихся на поле по ходу игры. Так, защитники Тирелл Маласиа и Рафаэль Варан получили от MEN по пять баллов, а хавбек Скотт Мактомини и вингер Энтони Эланга – по четыре. Донни ван де Бек остался без оценки, так как провел мало минут на поле.

Тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг получил за этот матч два балла из десяти возможных.

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