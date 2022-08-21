Руни посоветовал тен Хагу не ставить Роналду и Рэшфорда в состав «МЮ» на игру с «Ливерпулем»

Уэйн Руни призвал Эрика тен Хага не выпускать Криштиану Роналду и Маркуса Рэшфорда в игре с «Ливерпулем».
«Я бы не выпускал Роналду и Рэшфорда. Будь я на месте тен Хага, моей главной заботой было бы увидеть энергию на поле.
«МЮ» не сумел подписать центрфорварда, поэтому против «Брентфорда» вышел Криштиану, хотя он долго не тренировался с командой. Было видно, что ему нужно время, чтобы набрать форму.
Если «Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» так же, как с «Брентфордом», то результат будет еще хуже прошлогодних 0:5.
Не думаю, что подобное повторится. Не представляю, что «МЮ» выиграет, но считаю, что команда отреагирует и проиграет из-за курьезного гола или вообще зацепится за ничью», – отметил бывший форвард «МЮ» в колонке для The Times.