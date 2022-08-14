Роналду получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Брентфордом» – высший балл в «МЮ». Де Хеа, Мартинес и Эриксен получили 3 балла

Криштиану Роналду получил наивысшую оценку среди игроков «МЮ» после матча с «Брентфордом» (0:4).
Sky Sports поставил португальскому форварду 5 из 10 – высший балл среди игроков «Манчестер Юнайтед» наряду с Диогу Далотом.
Харри Магуайр, Люк Шоу, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд получили оценку 4 балла.
Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Фред, Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен получили 3 балла из 10 возможных.
«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно