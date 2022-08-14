Роналду получил 5 из 10 от Sky Sports за матч с «Брентфордом» – высший балл в «МЮ». Де Хеа, Мартинес и Эриксен получили 3 балла

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия рейтинги Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Брентфорд Харри Магуайр Люк Шоу Фред Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Диогу Далот Джейдон Санчо Лисандро Мартинес Футбол

Криштиану Роналду получил наивысшую оценку среди игроков «МЮ» после матча с «Брентфордом» (0:4).

Sky Sports поставил португальскому форварду 5 из 10 – высший балл среди игроков «Манчестер Юнайтед» наряду с Диогу Далотом.

Харри Магуайр, Люк Шоу, Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд получили оценку 4 балла.

Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Фред, Бруну Фернандеш и Кристиан Эриксен получили 3 балла из 10 возможных.

«МЮ» получил 4 гола за 35 минут – и теперь на 20-м месте в АПЛ. Пока все очень-очень грустно

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные