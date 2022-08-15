«Фернандеш – худший из возможных партнеров, он машет руками, даже когда сам теряет мяч. Погба за это уничтожили бы в СМИ». Агбонлахор о Бруну

раскритиковал .

Бывший нападающий «Астон Виллы» высказался о неудачном старте сезона для .

«Легко показывать пальцем на Магуайра, легко показывать пальцем на Роналду, Рэшфорда, Санчо.

На мой взгляд, с тех пор как Фернандеш стал выступать в Премьер-лиге, у него была отличная статистика, он забивает голы и отдает голевые передачи, но он выглядит как худший партнер по команде. Каждый раз, когда игрок теряет мяч, каждый раз, когда он теряет мяч, он машет руками на партнеров по команде, он машет руками на скамейку запасных.

Я играл с такими игроками, как он, на них все злились. Если бы это был Поль Погба, его бы уничтожили в средствах массовой информации.

Фернандешу сходит с рук убийство. Вы видели, как Фернандеш что-нибудь делал? Легко сказать: «Магуайр, Роналду, Рэшфорд, Санчо». Я не помню, когда Фернандеш в последний раз играл достойно. Он всегда машет руками, даже когда сам теряет мяч.

Он мог бы отдать пас тебе, но выбивает мяч за пределы поля. Вот такой игрок Фернандеш. Худший из возможных партнеров по команде», – сказал Агбонлахор.