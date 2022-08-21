Маркус Рэшфорд: «Когда играешь с «Ливерпулем» и «Ман Сити», то хочешь доказать, почему ты в «МЮ». Болельщики хотят победить так же сильно, как и мы»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями перед матчем АПЛ против «Ливерпуля».

«Побеждать стремишься любого соперника, но когда играешь против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», то хочешь доказать, почему ты представляешь «Манчестер Юнайтед». Победа над «Ливерпулем» вызывает у меня такие же эмоции, что и в юности», – сказал англичанин.

Также Рэшфорд попросил болельщиков поддержать команду в предстоящем матче.

«Насколько я помню, когда мы обыгрывали «Ливерпуль», болельщики очень сильно нам помогали. Матчи всегда складываются сложно как физически, так и эмоционально, поэтому фанаты над обязательно понадобятся. Они хотят обыграть «Ливерпуль» так же сильно, как и мы», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится 22 августа.

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