Маркус Рэшфорд: «Когда играешь с «Ливерпулем» и «Ман Сити», то хочешь доказать, почему ты в «МЮ». Болельщики хотят победить так же сильно, как и мы»

поделился ожиданиями перед матчем против .

«Побеждать стремишься любого соперника, но когда играешь против «Ливерпуля» и , то хочешь доказать, почему ты представляешь «Манчестер Юнайтед». Победа над «Ливерпулем» вызывает у меня такие же эмоции, что и в юности», – сказал англичанин.

Также Рэшфорд попросил болельщиков поддержать команду в предстоящем матче.

«Насколько я помню, когда мы обыгрывали «Ливерпуль», болельщики очень сильно нам помогали. Матчи всегда складываются сложно как физически, так и эмоционально, поэтому фанаты над обязательно понадобятся. Они хотят обыграть «Ливерпуль» так же сильно, как и мы», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

Матч между и «Ливерпулем» состоится 22 августа.