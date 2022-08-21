остался недоволен уровнем футбола в матче «Динамо» – (1:0).

«Команда чуть сильнее – и все, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.

«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю.

Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, наверное, даже в группу не попасть с таким уровнем футбола.

По ходу, – опять чемпион. , если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» – написал в инстаграме бывший капитан .