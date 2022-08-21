«Соперник чуть сильнее «Урала» – и все, «Спартак» сдулся». Алексей Попов о дерби с «Динамо»

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Алексей Попов остался недоволен уровнем футбола в матче «Динамо» – «Спартак» (1:0).

«Команда чуть сильнее «Урала» – и все, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Динамо» – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.

«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю.

Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, наверное, даже в группу Лиги Европы не попасть с таким уровнем футбола.

По ходу, «Зенит» – опять чемпион. ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» – написал в инстаграме бывший капитан «Амкара».

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