Алексей Попов остался недоволен уровнем футбола в матче «Динамо» – «Спартак» (1:0).
«Команда чуть сильнее «Урала» – и все, «Спартак» сдулся. «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Динамо» – команда с задачами, как и «Спартак», но футбол был неудачным со стороны обеих команд.
«Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Зрителям, наверное, нравится такой футбол? Не знаю.
Если смотреть на качество игры, тактические перемещения и принятие решений, наверное, даже в группу Лиги Европы не попасть с таким уровнем футбола.
По ходу, «Зенит» – опять чемпион. ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»?» – написал в инстаграме бывший капитан «Амкара».