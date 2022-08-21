Славиша Йоканович: «Не надо забывать, что это первая домашняя победа «Динамо» над «Спартаком» за 14 лет»

остался доволен игрой в матче со «Спартаком» (1:0).

— Учитывая качество футболистов атакующей линии, насколько им подходит такой футбол, который сегодня показывала команда?

— В четырех из шести стартовых матчей мы сыграли на ноль, и это очень важно в футболе. Мы играем так, чтобы побеждать. Я не думаю, что нам нужно было действовать по-другому против или в предыдущих матчах. Мы стараемся играть надежно в обороне и действовать остро в атаке. Сегодня нам противостояла очень мастеровитая команда, и все равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот. Да, мы могли направить игру в более спокойное русло, забей мы второй гол. И не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет. Сегодня я очень горжусь всей командой.

— В интервью вы говорили, что – игрок центра полузащиты. Но уже второй матч он выходит на фланге. Почему?

— Я все еще считаю, что Захе лучше действовать в центре. Сейчас мы пытаемся найти баланс в игре и используем на его позиции Луку. Арсен – качественный футболист, который может закрыть разные позиции, и сейчас он не играет типичного вингера. Большую часть времени он действует на позиции инсайда. Я доволен его действиями сегодня – он провел очень качественную игру как в атаке, так и в обороне.

— Учитывая качество футболистов атакующей линии, насколько им подходит такой футбол, который сегодня показывала команда?

— В четырех из шести стартовых матчей мы сыграли на ноль, и это очень важно в футболе. Мы играем так, чтобы побеждать. Я не думаю, что нам нужно было действовать по-другому против «Спартака» или в предыдущих матчах. Мы стараемся играть надежно в обороне и действовать остро в атаке. Сегодня нам противостояла очень мастеровитая команда, и все равно мы создали много моментов, трижды попали в каркас ворот. Да, мы могли направить игру в более спокойное русло, забей мы второй гол. И не надо забывать, что это первая домашняя победа над «Спартаком» за 14 лет. Сегодня я очень горжусь всей командой, – сказал главный тренер «Динамо».