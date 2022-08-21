Радимов о «Спартаке»: «В ближайших 4 турах побед не будет, чемпионская гонка закончена. К 10-му туру займут свое седьмое-восьмое место»

считает, что «Спартак» выбыл из борьбы за чемпионство.

В 6-м туре Мир красно-белые уступили «Динамо» (0:1).

– Все, «Оренбурги» и «Уралы» закончились, и дальше наступает то, что и должно быть с этой командой. И вся эйфория вся закончится.

Я посмотрел календарь : в следующем туре в Воронеже не выиграть ни за что при таких болельщиках, потом в Москву приедет «Зенит» – с этим все понятно. Потом «Спартак» поедет в Ростов, дальше – набравший ход «Локомотив»... И только потом, может быть, красно-белые обыграют Самару. Это в лучшем случае.

А в ближайших четырех турах можно готовиться к тому, что ни одной победы одержано не будет. И чемпионская гонка для «Спартака» закончена. Тактически Йоканович сегодня переиграл Абаскаля, все было красиво, и хорошо, что закончилось только 1:0. Могла и треха влететь…

– Что-то все же может спасти «Спартак» от той страшной черной полосы, которую вы спрогнозировали?

– Только индивидуальные качества Промеса, но, как вы видели, нашло против этого противоядие: Паршивлюк его полностью сожрал. Соболев индивидуально сделать ничего не сможет, к Игнатову приспособятся.

Есть, конечно, стандарты, но в этом компоненте «Спартак» – не самая сильная команда в нашем чемпионате. Так что, повторюсь, к десятому туру «Спартак» займет свое место в турнирной таблице: примерно седьмое-восьмое.

Можете обижаться и злиться на меня, но это факт. К тому же, в каждом матче достается лидеру команды Георгию Джикии – всегда вызывают тревогу его падения и выбегание к нему врачей. Вот уж боец от бога! – сказал главный тренер «Зенита-2».