Судья Лапочкин о стыке Соболева и Шунина: «Я бы понял, если бы показали как желтую, так и красную. Странно, что арбитр не показал никакой карточки»

прокомментировал три спорных эпизода в матче – .

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Это фол и желтая карточка [Фомину за момент с Соболевым]. Наступ – такая история, которую нужно видеть. Он мог быть перекрыт другим игроком, когда не уверен, никто не будет назначать штрафной в убойной зоне.

В эпизоде с Соболевым [и Шуниным] тяжело понять. Я бы понял, если бы показали как желтую, так и красную карточку. Я бы показал желтую, но для меня странно, что арбитр не показал никакой карточки. Соболев пытался минимизировать контакт с Шуниным.

Моро стоит, делает действие и мешает вратарю принять мяч, поэтому абсолютно правильно был отменен гол Сазонова», – сказал судья в эфире «Матч Премьер».