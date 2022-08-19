Тухель о стычке с Конте: «Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже. Испытываю к Антонио огромное уважение»

Томас Тухель дал комментарий о конфликте с Антонио Конте во время матча АПЛ.
Тренеры сначала повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после окончания игры «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2), когда устроили перепалку во время рукопожатия.
– Вы видели мемы о вашем рукопожатии с Антонио Конте? Они вам нравятся?
– Конечно, мы посмеялись. Очень важно уметь посмеяться над собой. Да, у матча был высокий накал, но ничего плохого не произошло.
Рукопожатие было и длинное, и крепкое. Я это признаю это. Но никто никому не хотел вредить.
Мы не оскорбляли друг друга. Все бы закончилось, не будь рядом 20 человек, из-за которых все кажется намного хуже, чем есть на самом деле. Если случилась такая реакция, нужно это принять.
Для меня это не так важно. Дело было в страсти и не более того. Он сражался за свою команду, я сражался за свою команду.
Я испытываю к нему огромное уважение. И это не изменится из-за этого инцидента, – сказал главный тренер «Челси».
Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия