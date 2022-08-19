Марш хочет дисквалификации Тухеля перед игрой с «Лидсом»: «Я был бы разочарован, если ему позволят находиться на боковой линии»

потребовал дисквалифицировать .

Главный тренер и его коллега Антонио Конте были удалены после окончания игры «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2) в прошлом туре АПЛ, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

Марш, возглавляющий «Лидс», считает, что Тухель должен пропустить матч против его команды, который запланирован на 21 августа.

Официальное решение о том, будет ли немецкий специалист находиться на боковой линии в матче против «Лидса», еще не принято. Сообщалось, что Тухелю выдвинуты обвинения в неподобающем поведении.

«Его там быть не должно. Говорят, что он может быть на скамейке запасных? Это выглядит неправильно. Если ты получаешь красную карточку, ты остаешься вне игры. Я был бы разочарован, если ему позволять находиться рядом с командой.

В футболе это простое правило. Будь это соккер или футбол, ты не можешь играть в следующем матче», – заявил главный тренер .

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия