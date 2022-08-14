«Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы поставили, не разговаривая». Кузнецов о судействе

недоволен работой арбитров на матче «Зенита» и ЦСКА (2:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

Вчерашний матч судила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

В ходе игры было принято минимум два вызвавших обсуждение решения в пользу «Зенита». На 80-й минуте ЦСКА забил, но арбитры отменили гол из-за офсайда, а на 92-й минуте после единоборства с , в ходе которого бразилец попал защитнику ЦСКА по голеностопу, в ворота «Зенита» не был назначен пенальти.

«Как тут оценивать судейство… Ты видишь нарушение с одной стороны, а судьи – с другой. Когда начинаешь что-то говорить, объясняют про новые трактовки, еще что-то. Я этого не понимаю.

Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы поставили, не разговаривая. С судейством тяжело. Особенно, когда профессионалы видят футбол и нарушения, а судьи это трактуют по-своему. Чувствуешь себя просто неуютно. Думаешь: нифига себе! Вроде должно быть так, а они трактуют иначе. А чего уже с ними спорить?» – сказал бывший игрок ЦСКА.

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