Сантос о 2:1 с ЦСКА: «Зенит» боролся до конца, не опускал рук и в конце был вознагражден тремя очками»

Дуглас Сантос подвел итоги матча 5-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).
«Была сложная домашняя игра, но мы смогли, поймав свой ритм, сохранить его.
Мы боролись до конца, не опускали рук. Сделали все возможное для победы и в конце были вознаграждены тремя очками», – сказал защитник «Зенита».
Также бразилец согласился с решением арбитра Павла Кукуяна, назначившего пенальти в ворота «Зенита» на 63-й минуте после фола Родригао на Федоре Чалове. Нападающий ЦСКА реализовал этот удар.
«Да, согласен с арбитром, пенальти там действительно был», – сказал Сантос.
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