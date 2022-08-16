Дзюба предлагал свои услуги «Динамо». Москвичи отказали из-за Смолова и Тюкавина в составе («СЭ»)

«Динамо» отказалось от подписания Артема Дзюбы.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающий предлагал свои услуги московскому клубу.
Однако бело-голубые не заинтересовались этим вариантом, поскольку у них в составе уже есть Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона. Ранее появилась информация о том, что 33-летний форвард близок к переходу в «Адана Демирспор».
Подробную статистику нападающего можно найти здесь.