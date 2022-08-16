Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор». Он будет получать 1,5 млн евро в год

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Артем Дзюба может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Бывший форвард «Зенита» близок к переходу в «Адана Демирспор», сообщает «Спорт-Экспресс».

Переговоры находятся в продвинутой стадии, сделка может быть закрыта в ближайшие дни.

В случае перехода 33-летний россиянин будет получать в турецкой команде 1,5 млн евро в год.

Также у Дзюбы был вариант с «Истанбулом», но на меньший оклад. Артем этим летом не рассматривал предложения с зарплатой ниже 1 миллиона евро за сезон.

Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита». Летом он поддерживал форму в расположении «Рубина».

После двух побед в двух турах «Адана Демирспор» лидирует в чемпионате Турции.

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