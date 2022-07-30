Овечкин недолюбливает «Спартак»: «Я динамовец. Любимый российский футболист – Яшин, из действующих – Тюкавин»

Теги Спартак Федор Смолов Вашингтон премьер-лига Россия Лев Яшин Александр Овечкин Динамо Москва НХЛ Константин Тюкавин Хоккей

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о футболе.

– Есть ли футболист или футбольный клуб, который ты недолюбливаешь?

– Московский «Спартак». Ну, я динамовец.

– Твой любимый российский футболист?

Лев Яшин. А из действующих – Тюкавин. Он реально хорошо играет. У него большое будущее. Надеюсь, все получится.

– Что самое сложное для тебя было, когда ты играл в футбол? 

– Мне повезло, что я играл со Смоловым. Я посмотрел, как он двигается, что он делает. Пытался делать то, что делает он, и мне помогло, – сказал Овечкин.

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