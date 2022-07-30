Форвард ответил на вопросы о футболе.

– Есть ли футболист или футбольный клуб, который ты недолюбливаешь?

– Московский «Спартак». Ну, я динамовец.

– Твой любимый российский футболист?

– . А из действующих – Тюкавин. Он реально хорошо играет. У него большое будущее. Надеюсь, все получится.

– Что самое сложное для тебя было, когда ты играл в футбол?

– Мне повезло, что я играл со Смоловым. Я посмотрел, как он двигается, что он делает. Пытался делать то, что делает он, и мне помогло, – сказал Овечкин.