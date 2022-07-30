Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы о футболе.
– Есть ли футболист или футбольный клуб, который ты недолюбливаешь?
– Московский «Спартак». Ну, я динамовец.
– Твой любимый российский футболист?
– Лев Яшин. А из действующих – Тюкавин. Он реально хорошо играет. У него большое будущее. Надеюсь, все получится.
– Что самое сложное для тебя было, когда ты играл в футбол?
– Мне повезло, что я играл со Смоловым. Я посмотрел, как он двигается, что он делает. Пытался делать то, что делает он, и мне помогло, – сказал Овечкин.