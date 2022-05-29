Орлов о «Динамо»: «Совсем слабая игра, приобретение Смолова себя не оправдало. Печальная концовка для Шварца – почему-то перестал управлять игроками»

Геннадий Орлов назвал слабой игру «Динамо» в финале .

Бело-голубые проиграли со счетом 1:2.

– «Спартак» заслужил трофей?

– Ну... меня совсем не убедило, особенно в первом тайме. Совсем слабая игра.

Команда, завоевавшая бронзу, играла против коллектива с 10-го места. Ну ведь должна же быть какая-то разница? Я ее не увидел. Красно-белые больше атаковали, выглядели впереди агрессивнее.

Но в целом футбол – маловыразительный. Как говорится, почувствуйте разницу с Лигой чемпионов.

В любом случае, эта победа – хорошая пилюля для спартаковских руководителей. «Динамо» – в каком-то пике.

И сегодня я лишний раз убедился, что приобретение себя не оправдало. Это ударило по игровому времени .

– Но Смолов забил за бело-голубых семь голов за неполный сезон. Не так уж и мало.

– Да. Но никакой сыгранности в атаке я не увидел. Концовка чемпионата для немецкого тренера – печальная. Он почему-то перестал управлять игроками.

– В итоге Шварц уходит.

– Ну а что ему остается? – заявил комментатор.

«Динамо» проиграло 5 из 7 последних матчей. Единственная победа – над «Аланией»