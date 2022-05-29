Смолов, Паршивлюк, Захарян, Тюкавин и Лещук – в старте «Динамо» на финал Кубка со «Спартаком»

«Динамо» огласило стартовый состав на финал БЕТСИТИ Кубка России против .

С первых минут на поле выйдут Игорь Лещук, Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Сергей Паршивлюк, Даниил Фомин, , Себастьян Шиманьски, Дмитрий Скопинцев, и Константин Тюкавин.

Запасные: , Заурбек Плиев, Никола Моро, Саба Сазонов, Даниил Лесовой, Вячеслав Грулев, Данис Макаров, Денис Осокин, Александр Кутицкий, Георгий Сулаквелидзе, Ярослав Гладышев, Диего Лаксальт.

Матч между «Спартаком» и начнется в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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