Василий Уткин: «Дзюбе не предложили попрощаться на стадионе. В Нижнем Новгороде был сектор с болельщиками, была и предпоследняя игра. Это удивило»

Комментатор Василий Уткин высказался об обстоятельствах ухода из .

«Последние туры чемпионатов – это время, когда те, кто уходит, прощаются на стадионе. Дзюбе никто не предложил попрощаться на стадионе. Да, это было в Нижнем Новгороде, но, во-первых, там был сектор с болельщиками, а во-вторых, была и предпоследняя игра. Меня вот это удивило, причем с обеих сторон.

Куда бы ему отправиться? В есть деньги.

«Динамо»? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Многое зависит от ухода или неухода Тюкавина, но как звучит проект: Смолов и Дзюба в одной команде! Но, честно говоря, ни секунды не думаю, что Дзюба окажется в , – сказал Уткин.

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