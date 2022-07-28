Газизов о «Спартаке»: «Я понимаю, с кем веду борьбу. Буду идти до конца»

Шамиль Газизов намерен и дальше судиться со «Спартаком».

«Ничего страшного в решении суда нет. Мои дальнейшие шаги? Что думаете, я должен лапки свесить (смеется)?

Я знаю, с кем и на каком уровне я имею дело. Я понимаю, с кем веду борьбу. О своих шансах я не думаю, потому что я делаю.

Я борюсь, вот и все. Зная меня, люди должны понимать, что я буду идти до конца», – сказал бывший генеральный директор красно-белых.

Газизов подал иск о признании незаконным увольнения с должности гендиректора «Спартака», расторжения трудового договора, взыскания заработка за время вынужденных прогулов.

Суд счел недостаточными доводы представителя Газизова и отказал в удовлетворении иска.