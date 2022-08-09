Кечинов о Fan ID: «Раз болельщики бойкотируют, надо отказаться. У президента множество других проблем, не думаю, что он будет этим заниматься»

высказался о возможном смягчении закона о Fan ID.

«Сейчас у нашего президента помимо Fan ID есть множество разных проблем. Не думаю, что он сейчас будет этим заниматься. Я всегда говорил, что футбол – это игра для болельщиков. Нужно делать так, чтобы удобно было болельщикам.

Если болельщик против этого, то для чего это навязывать? Давно говорил, что я против этого. Раз болельщики бойкотируют, то зачем навязывать? Значит, надо отказаться, сделать так, чтобы болельщику было комфортно.

Нужно, чтобы была популяризация футбола. Потому что сейчас европейский футбол для нас закрыт. Сейчас надо популяризировать футбол в России. Как мы будем это делать, если болельщик отказывается ходить на стадион из-за Fan ID?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».