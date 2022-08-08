Крылов о Fan ID: «Ситуация раздута искусственно. Мне кажется, в хоккее таких проблем не будет точно»

поделился мнением о введении Fan ID в Мир РПЛ.

«Я вообще не вижу никакой проблемы в Fan ID. Мне кажется, эта ситуация раздута искусственно. Среди футбольных фанатов есть какие-то представления, наверное.

Мне кажется, что в хоккее таких проблем не будет точно. Насколько знаю, это оформляется очень быстро. Не вижу никаких проблем. Тем более цифровые сервисы у нас в стране с точки зрения МФЦ одни из самых качественных и быстрых. Это точно.

Я знаю, что говорю, потому что мы много делаем IT-проектов как «Газпромнефть». И именно эта услуга у нас на очень высоком уровне, поэтому я не вижу никаких проблем оформить», – сказал председатель совета директоров .